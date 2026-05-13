Социология Место, 2026 год Название Место, 2025 год 1 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 1 2 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 2 3 Санкт-Петербургский государственный университет 3 4 Финансовый университет при правительстве РФ 5 5 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ 4 6 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 6 7 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 7 8 МГИМО МИД России 8 9 Казанский (Приволжский) федеральный университет 9 10 Московский городской педагогический университет 14 Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год