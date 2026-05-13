Власти Вологодской области второй раз за день объявили о беспилотной опасности

В Вологодской области вновь объявили о беспилотной опасности. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства региона.

Отметим, что ранее беспилотная опасность вводилась в области рано утром, 13 мая. Она была отмена в 15:01 по мск.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Внимание! По поступившей от Минобороны России информации, на территории Вологодской области введен режим " Беспилотная опасность"»,— говорится в сообщении регионального правительства.

Отметим, что ранее беспилотная опасность вводилась в области рано утром, 13 мая. Она была отменена в 15:01 по мск.

Как ранее писал «Ъ Северо-Запад», 13 мая в воздушном пространстве была также объявлена опасность атаки беспилотников в Ленинградской области.

Карина Дроздецкая