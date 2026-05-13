УФСБ в Ульяновске пресекло попытки финансирования терроризма

В Ульяновской области следственным отделом регионального управления ФСБ возбуждено уголовное дело по факту содействия террористической деятельности в форме финансирования терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, от восьми до 15 лет лишения свободы), сообщило в среду ведомство.

Как отмечают в УФСБ, житель Ульяновска «со своей банковской карты осуществил несколько переводов через электронную платежную ссылку, используемую для сбора денежных средств на нужды участников террористической организации, запрещенной на территории РФ, в целях проведения ими резонансных террористических акций, направленных на дестабилизацию социально-политической обстановки в стране». Фигуранту предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Андрей Васильев, Ульяновск