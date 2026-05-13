Менеджмент

Место, 2026 год Название Место, 2025 год
1 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ 2
2 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 1
3 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 3
4 Финансовый университет при правительстве РФ 4
5 Санкт-Петербургский государственный университет 5
6 Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 6
7 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 8
8 МГИМО МИД России 7
9 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 9
10 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 10
Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год

