Менеджмент Место, 2026 год Название Место, 2025 год 1 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ 2 2 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 1 3 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 3 4 Финансовый университет при правительстве РФ 4 5 Санкт-Петербургский государственный университет 5 6 Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 6 7 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 8 8 МГИМО МИД России 7 9 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 9 10 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 10 Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год