Бизнесу замерили налоговое давление

Власти назвали сферы бизнеса с самой высокой налоговой нагрузкой. По итогам прошлого года в топ-5 таких отраслей вошли добыча полезных ископаемых, операции с недвижимостью, производство продуктов, а также курьерская и административная деятельность. Последняя, помимо всего прочего, включает в себя логистику и сдачу в аренду оборудования для бизнеса, пишет РБК со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы.

Как отмечает РБК, курьерская деятельность при этом вошла еще и в число самых убыточных. “Ъ FM” узнал у предпринимателей из сфер с самым высоким налоговым бременем, как фискальная нагрузка влияет на их бизнес.

Управляющий партнер инвестиционной группы Sesegar Ирина Жарова-Райт: «Часть доходов, которые показывает ФНС в виде сбора налогов, была связана в том числе с тем, что и кадастровые стоимости некоторых объектов поднялись. Это повлекло за собой и налог на недвижимость в размере 2% от них. Естественно, это отрасль, во-первых, очень доходная для тех, кто умеет с этим работать, во-вторых, она абсолютно легко считываемая. Поэтому с точки зрения налогов, наверное, сложнее всего что-то скрыть». Председатель Национальной ассоциации операторов контейнерных складов Артем Замараев: «Нам живется очень плохо, потому что в нашей нише, в частности, складского индивидуального хранения нагрузка фактически возросла в два раза. Много компаний находится на упрощенке, соответственно, НДС меняется. Тут еще такой момент: сжимается экономика, клиентов становится меньше. На фоне повышения налогов еще кратно повысились издержки. Поэтому ситуация, конечно, катастрофическая. Наоборот, в моем понимании, в кризисное время нужно снижать налоговую нагрузку на предпринимателей и давать возможность людям работать. Ничего хорошего не предвидится, все коллеги из разных ниш, с кем я общаюсь, такого же мнения». Основатель сервиса доставки еды FoodBand Артем Халимоненко: «Представим: если бы кто-то нанимал курьеров в штат, то на каждые 100 руб. зарплаты ему пришлось бы еще заплатить примерно 80-100 руб. налогов. И еще сверху туда ложится НДС, потому что к вычету это не взять. Естественно, так невозможно работать, поэтому делают по-другому. Крупные игроки-агрегаторы юридически являются просто посредниками. Они, например, разбивают платеж на части. Таким образом клиент как будто бы поручает самозанятому курьеру привезти ему этот заказ, часть этих денег — это комиссионное вознаграждение. Таким образом доставщик платит как самозанятый просто свои 4% либо 6%, а агрегаторы — налоги со всех этих комиссий. И эту нагрузку можно платить, с этим можно работать».

Самый низкий уровень фискальной нагрузки — в оптовой торговле, химической промышленности, растениеводстве и животноводстве. Разница между максимальным и минимальным налоговым бременем превышает 19 раз. При таком разрыве есть риск, что некоторые бизнесмены начнут работать «всерую», считает независимый налоговый консультант Алла Милютина:

«Для чего налоговая считает эти проценты? Для оценки рисков назначения выездной налоговой проверки. То есть вероятность попасть в план инспекций увеличивается, если налоговая нагрузка ниже среднего уровня по отрасли. Интереснее было бы сравнивать разницу у предприятий одной и той же отрасли, когда одно, например, работает на общей системе налогообложения, а другое — применяет упрощенную. Потому что все-таки порог по выручке достаточно большой для УСН. Естественно, компании находятся в неравных условиях.

Вместе с тем ожидается дальнейшее увеличение налоговой нагрузки по нескольким причинам.

Это повышение ставки НДС, отмена льгот по страховым взносам для большинства отраслей, для которых часть зарплаты сверх МРОТ облагалась по ставке 15% вместо стандартных 30%, рост МРОТ до 27 тыс. руб. И, конечно же, усиление контроля, потому что вводится принцип экстерриториальных проверок. Теперь бизнес может проверяться любой инспекцией ФНС вне зависимости от места регистрации. Также налоговики получили право на осмотр территорий и выемку документов даже в рамках камеральных проверок.

Уходят в "серую" зону автобизнес (станции техосмотра и ремонта автотранспортных средств), бьюти-индустрия, розничная торговля, профессиональные услуги и частное образование. Но продлится ли это долго? Дело в том, что налоговики на сегодняшний день обладают очень мощными инструментами автоматической системы контроля».

По данным ФНС, в 2025-м налоговая нагрузка на бизнес в целом достигала почти 12% от оборота. Вместе с обязательными страховыми взносами этот показатель превысил 15%.

Никита Путятин