Калининградская прокуратура запросила пожизненный срок обвиняемому в убийстве ребенка

Гособвинение попросило назначить пожизненное лишение свободы жителю города Черняховска Калининградской области Сергею Г., которого обвиняют в убийстве семилетнего пасынка, истязании детей и ряде других тяжких преступлений. Об этом сообщает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обвинение просит пожизненный срок отчиму убитого под Калининградом мальчика

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Обвинение просит пожизненный срок отчиму убитого под Калининградом мальчика

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Сергею Г. прошу назначить пожизненный срок в колонии особого режима»,— заявила в ходе судебных прений начальник уголовно-судебного отдела прокуратуры региона Нина Мазур.

На скамье подсудимых также находится мать детей. Для нее прокуратура запросила 8,5 года колонии по обвинениям в истязании, ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка и оставлении сына в опасности.

В марте подсудимый частично признал вину, заявив, что смерть мальчика была непреднамеренной, а побои, по его словам, не носили систематического характера.

Во время судебного процесса были зачитаны материалы дела, свидетельствующие о многолетнем насилии над детьми. В частности, прокурор зачитала показания старшей сестры погибшего ребенка, которая рассказала, что детей связывали и подвергали издевательствам, а отчим снимал происходящее на телефон. Также были оглашены слова мальчика, который незадолго до смерти жаловался полиции на страх находиться дома и регулярные побои.

Во время прений Сергей Г. вновь подтвердил частичное признание вины. Мать детей заявила, что испытывала давление со стороны общественности и властей — и не смогла четко ответить, согласна ли с предъявленными обвинениями.

По версии следствия, в конце января — начале февраля 2025 года мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, избил пасынка за отказ выполнять физические упражнения, нанеся ребенку не менее 35 ударов. Следователи считают, что после этого супруги не стали обращаться за медицинской помощью, и мальчик скончался.

Как полагает следствие, затем обвиняемый спрятал тело ребенка в сумку, вывез его в болотистую местность и утопил. После этого супруги сообщили в полицию о пропаже мальчика, а сам мужчина участвовал в поисках, создавая видимость непричастности.

Матвей Николаев