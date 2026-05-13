Экономика Место, 2026 год Название Место, 2025 год 1 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 1 2 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 2 3 Финансовый университет при правительстве РФ 3 4 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ 4 5 Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 6 6 Санкт-Петербургский государственный университет 5 7 МГИМО МИД России 7 8 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 11 9 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 10 10 Российская экономическая школа 8 Источник: предметные рейтинги вузов России по версии RAEX, 2026 год