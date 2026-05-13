В Самарской области задержали преступника, объявленного в федеральный розыск

Полиция задержала в Сызрани местного жителя, который находился в федеральном розыске за преступления, совершенные в Пензенской области. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Во время патрулирования на улице Молодогвардейской силовики обратили внимание на мужчину, который, увидев полицию, занервничал и попытался скрыться. Патрульные заметили, что прохожий похож на разыскиваемого злоумышленника, ориентировку на которого они получили ранее.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. В итоге они установили, что задержанный является жителем Сызрани 1982 года рождения. Он подозревается в серии магазинных краж в регионе, а также находится в федеральном розыске за совершение аналогичных преступлений в Пензенской области, где скрылся от силовиков.

Выяснилось, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и злостное уклонение от отбывания наказания. В итоге полиция связалась с силовиками из соседнего региона и передала задержанного коллегам.

Георгий Портнов