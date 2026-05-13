В компании «Транснефть-Урал» рассказали об обстоятельствах пожара под Уфой

Местонахождение нескольких работников линейной производственно-диспетчерской станции «Нурлино» устанавливают спасатели, сообщает пресс-служба АО «Транснефть-Урал», которому принадлежит предприятие. На момент ЧП пропавшие сотрудники находились на площадке объекта.

Также в компании рассказали об обстоятельствах пожара в резервуарном парке. Как поясняет пресс-служба, во время зачистки от донных отложений выведенного из эксплуатации резервуара воспламенилась газовоздушная среда с последующим возгоранием внутри обвалования.

«Работы выполнялись силами подрядной организации, трое ее сотрудников пострадали и были оперативно доставлены в медицинское учреждение», — прокомментировала пресс-служба компании.

