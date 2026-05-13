В Ульяновске передано в суд дело о получении взятки чиновником райадминистрации

В следственном управлении СКР по Ульяновской области завершено расследование уголовного дела бывшего руководителя отдела администрации Засвияжского района Ульяновска, обвиняемого в получении взятки за незаконные действия (ч.3 ст.290 УК РФ, от трех до восьми лет лишения свободы) и в превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, от трех до восьми лет лишения свободы). Об этом в среду сообщило СУ СКР.

Ведомство отмечает, что, как установило следствие, в период с июня по сентябрь 2025 года обвиняемый за взятку 30 тыс. руб. внес недостоверные сведения в табель об отработке осужденным обязательных работ без его фактического присутствия, в результате чего последний избежал реального отбытия наказания.

По данным источников «Ъ-Волга», речь идет о начальнике отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и общественностью администрации Засвияжского района Владимире Миронове. Вину он признал, хотя отмечал, что полученная им взятка была в реальности меньше — около 20 тыс. руб.

Андрей Васильев, Ульяновск