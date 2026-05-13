Мужчины в масках избили двух немецких военнослужащих в Нидерландах

Группа из восьми-десяти мужчин в масках напала на двух немецких военнослужащих из штаба НАТО в нидерландском Брюнссуме. Об этом сообщило издание Der Spiegel. Нападение произошло в лесу, недалеко от военной базы. Оба военнослужащих в момент нападения были в гражданской одежде.

По данным Der Spiegel, сначала нападавшие остановили одного военнослужащего, который направлялся в отель. Они оскорбляли мужчину, требовали у него деньги и скандировали: «Мы ненавидим НАТО». Мужчина смог убежать и, добравшись до отеля, вызвал полицию. Когда силовики прибыли на место происшествия, группа мужчин избивала другого военнослужащего.

Нападавшим удалось скрыться от полиции. У пострадавших зафиксировали легкие травмы. Возможные мотивы нападения в полиции пока не назвали.

Командование НАТО в Брюнссуме — оперативный штаб альянса, «Объединенное командование союзных сил». Оперштаб отвечает за оборону на восточном фланге НАТО. Накануне глава командования в Брюнссуме, немецкий генерал Инго Герхарц предупредил военнослужащих об угрозе провокаций и призвал их быть внимательными за пределами баз.