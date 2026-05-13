В Татарстане на развитие сельских территорий направят 6,1 млрд рублей

Минсельхоз России планирует выделить Татарстану 6,1 млрд руб. на развитие сельских агломераций на 2026–2028 годы, следует из проекта распоряжения кабмина республики, который проходит антикоррупционную экспертизу.

Деньги выделят на развитие Арска, Буинска, Кукмора, а также поселков Балтаси и Богатые Сабы.

Кроме того, дополнительно на строительство детского сада в Буинске направят 563 млн руб., на капитальный ремонт центра образования «Оникс» в Богатых Сабах — 403 млн руб., на реконструкцию сетей водоотведения в Кукморе — 257 млн руб., на капремонт моста через реку Шошму — еще 100,7 млн руб.

