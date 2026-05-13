В Саратове коммунисты не смогут выдвинуть на выборы цифрового Иосифа Сталина

Комитет Саратовской областной думы одобрил поправки, которые запрещают использовать в агитации изображения и голоса людей, созданные с помощью информационных технологий. Речь идет в том числе о вымышленных и умерших лицах. Исключение составят случаи, когда кандидат использует свой собственный образ. Соответствующие изменения предлагается внести в законы о выборах губернатора, депутатов областной думы и органов местного самоуправления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Саратоской области Фото: Правительство Саратоской области

Председатель комитета Сергей Овсянников от партии «Единая Россия» объяснил необходимость поправок федеральными изменениями от 2 мая. Помимо запрета на дипфейки, законодатели исключают обязанность глав местных администраций собирать сведения об избирателях. Эти данные теперь будет формировать информационный ресурс ГАС «Выборы». Политические партии сами решат, публиковать предвыборную программу в газете или в интернете, но копию публикации или адрес сайта нужно отправить в избирательную комиссию. Также кандидаты больше не обязаны печатать финансовые отчеты в СМИ — их разместят на сайтах избирательных комиссий.

Депутат Владимир Есипов от КПРФ привел пример с Иосифом Сталиным. Он спросил: если саратовское отделение партии выдвинет умершего вождя на выборах в областную думу, то его изображение использовать разрешат, а если не выдвинет — то запретят. Сергей Овсянников ответил вопросом: как выдвинуть умершего человека, ведь заявления от него не поступит. Председатель комитета признался, что побаивается выдвигать умершего, тем более Иосифа Виссарионовича.

Представитель избирательной комиссии Татьяна Комольцева уточнила: закон разрешает использовать изображение выдвинутого кандидата. Но такой кандидат не пройдет этап заверения списка, поскольку он умер. Коммунисты выступили против всех нововведений. Они заявили, что эти меры не улучшают законодательство, а выхолащивают демократические основы и ущемляют права оппозиции.

Трое депутатов проголосовали против законопроекта. Остальные члены комитета поддержали документ. Дума рассмотрит поправки на ближайшем заседании.

Татьяна Смирнова