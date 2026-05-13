Бульвар на Петроградской стороне назовут в честь филолога Людмилы Вербицкой

Как сообщили в пресс-службе Смольного, бульвар на площади Ленина получит имя ученой и педагога Людмилы Вербицкой. Место выбрано не случайно: рядом находится дом, где жила Людмила Алексеевна.

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Людмила Вербицкая на заседании Государственного антинаркотического комитета (ГАК) в Совете Федерации

В этом году Петербург отмечает 90-летие со дня рождения филолога. К юбилею в СПбГУ открылась выставка, которую осмотрели губернатор Александр Беглов и глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Русский язык был делом всей жизни Вербицкой. Она стремилась к тому, чтобы его знали, любили и уважали в России и за ее пределами»,— отметил губернатор.

Людмила Вербицкая была известным ученым, а также ректором, президентом университета и талантливым педагогом. Она стояла у истоков создания Совета по поддержке русского языка и языков народов России и заложила основы новых направлений языкознания. Скончалась 24 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге на 84-м году жизни.

Карина Дроздецкая