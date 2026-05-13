Бастрыкин раскритиковал карельское следственное управление за волокиту

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести в Карелии комплексную проверку работы регионального следственного управления. Поводом стало отсутствие конкретных результатов в расследовании уголовного дела о халатности, связанного с нарушением прав жителей аварийных домов в Петрозаводске, сообщили в СКР.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Речь идет о жильцах дома №17 на улице Фурманова и дома №12 на Соломенской улице. Еще в 2025 году они обращались к главе Следственного комитета с жалобами на условия проживания и затянувшееся расселение аварийного жилья. По словам заявителей, предложенный маневренный фонд оказался непригодным для жизни. Позже жители повторно обратились к Бастрыкину.

«А. И. Бастрыкин раскритиковал руководителя СУ СК России по Республике Карелия за волокиту и отсутствие конкретных результатов по расследованию уголовного дела о халатности. Он поручил направить в регион комплексную проверку, в рамках которой потребовал дать принципиальную оценку работе регионального следственного управления»,— говорится в сообщении ведомства.

В Следственном комитете уточнили, что часть жителей уже получила компенсации за изымаемое жилье и смогла приобрести новые квартиры. Другим горожанам должны предоставить жилье в строящемся доме, о чем их уведомила администрация Петрозаводска.

Господин Бастрыкин также поручил представить отдельный доклад о решении жилищного вопроса для тех, кто пока ожидает переселения.

В СК отметили, что проблема аварийного жилья в Карелии остается острой: по состоянию на начало 2026 года почти 60 тыс. человек проживают более чем в 5 тыс. аварийных домов, а темпы расселения остаются низкими.

Матвей Николаев