Нападающий Максим Кузнецов продлил контракт с «Салаватом Юлаевым»

23-летний нападающий хоккейного клуба «Салават Юлаев» Максим Кузнецов останется в команде еще на два года. Игрок и клуб подписали новый контракт, сообщает пресс-служба «Салавата Юлаева».

Матч 1/8 финала Кубка Гагарина — плей-офф Континентальной хоккейной лиги между клубами «Салават Юлаев» (Уфа) и «Автомобилист» (Екатеринбург), 5:2. Форвард «Салавата Юлаева» Максим Кузнецов (слева) забивает Владимиру Галкину на третьей минуте матча

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Матч 1/8 финала Кубка Гагарина — плей-офф Континентальной хоккейной лиги между клубами «Салават Юлаев» (Уфа) и «Автомобилист» (Екатеринбург), 5:2. Форвард «Салавата Юлаева» Максим Кузнецов (слева) забивает Владимиру Галкину на третьей минуте матча

Максим Кузнецов родился в Магнитогорске, является воспитанником хоккейной школы местного «Металлурга». Первые матчи за основную команду он провел в сезоне 2022/2023. В прошлом сезоне присоединился к «Салавату Юлаеву», подписав годовой контракт.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги нападающий сыграл в 62 матчах, в которых заработал 25 очков (9 голов + 16 голевых передач). Также 71-й номер уфимцев стал героем серии 1/8 финала Кубка Гагарина с «Автомобилистом»: он забросил четыре шайбы и отдал одну голевую передачу. Всего в плей-офф он провел девять матчей.

Идэль Гумеров