В Саратовской области чиновников обяжут быстрее отвечать на обращения

В Саратовской области в ряде случаев чиновников заставят быстрее рассматривать обращения. Соответствующая инициатива обсуждалась в областной думе на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

Законопроект внесен в думу прокурором Саратовской области. Исполняющий обязанности старшего помощника прокурора области по взаимодействию с законодательным и исполнительными органами, органами местного самоуправления Антон Иванов сообщил, что участники СВО, ветераны боевых действий и члены их семей чаще всего обращаются по поводу назначения выплат и пособий, предоставления мер социальной поддержки. При этом зачастую срок пребывания участников специальной операции на территории региона в силу исполнения воинской обязанности оказывается кратким, а вопросы, которые необходимо решить за время нахождения военнослужащего в регионе, имеют свойство накапливаться. Поэтому прокуратура предлагает внести изменения в закон Саратовской области «О дополнительных гарантиях права граждан на обращение», чтобы чиновники рассматривали обращения от этой категории граждан сроком не более 15 дней со дня их регистрации. В случае проведения проверок, направления запросов срок ответа на обращение может быть продлен не более чем на 15 дней с предварительным уведомлением об этом заявителя.

Также сокращенные сроки рассмотрения обращений (также 15 дней) предлагается распространить на родителей, от которых поступают вопросы, касающиеся организации отдыха и оздоровления детей.

Подобная практика уже распространена в других регионах: Архангельской, Астраханской, Новосибирской, Орловской, Ростовской и других.

Законопроект депутатами поддержан и будет рассматриваться на ближайшем заседании думы.

Татьяна Смирнова