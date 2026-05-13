В Оренбурге из-за религиозных мероприятий ограничат движение транспорта на участках дорог

В Оренбурге временно ограничат движение транспорта на некоторых участках дорог в предстоящие выходные — 16 и 17 мая. Связано это с проведением религиозных мероприятий с участием Патриарха Московского и всея Руси. Об этом сообщает администрация города.

С 9:00 до 19:00 (MSK+2) 16 мая будет ограничено движение на участке переулка Дмитриевского — от дома № 2 до ул. Набережной. С 9:00 до 17:00 17 мая движение ограничат по проезду Нижнему (от ул. Пролетарской до ул. Прохоренко) и по межквартальным проездам на участке от дома № 290А до дома № 292 на ул. Пролетарской.

