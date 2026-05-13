В Нью-Йорке открылась выставка «файлов Эпштейна»
Все 3,5 млн страниц документов, собранные следствием по делу о секс-торговле несовершеннолетними в отношении финансиста Джеффри Эпштейна, теперь можно увидеть на временной выставке в Нью-Йорке. Автор идеи — вашингтонская НКО Institute for Primary Facts, которая распечатала все документы и расставила их в зале галереи современного искусства Mriya Gallery.
На время выставки зал переименовали в «Мемориальный читальный зал Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна». Пространство заставили стеллажами с 3437 томами документов и информационными стендами, в которых излагается суть «дела Эпштейна». Общий вес представленных томов превышает 7,7 тонн.
Посетить выставку можно бесплатно, предварительно зарегистрировавшись. Продолжительность нахождения в «читальном зале» ограничена одним часом из-за очень высокого спроса. Организаторы ожидают, что выставка сможет пройти и в других местах города и страны.
Минюст США, опубликовавший документы, скрыл часть представленной в них информации. В ведомстве это связали с просьбами пострадавших от действий Эпштейна. Доступ к документам в полном объеме есть только у членов Конгресса США, сотрудников правоохранительных органов, пострадавших от деятельности Эпштейна и их адвокатов, а также у журналистов из аккредитованных СМИ.