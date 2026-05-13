В Чувашии управляющего предприятием будут судить за невыплату зарплаты
В Чувашии направили в суд уголовное дело в отношении управляющего одной из организаций, обвиняемого в длительной невыплате заработной платы. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по республике.
По версии следствия, руководитель предприятия с января 2023 по июнь 2024 года полностью не выплачивал зарплату сотруднику, несмотря на наличие денежных средств. Общая сумма задолженности превысила 596 тыс. руб.
Уголовное дело завели по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.