AFP: в Китае «сменили имя» госсекретарю США для обхода введенных санкций

Власти Китая изменили написание фамилии госсекретаря США Марко Рубио, чтобы он смог прилететь в страну, сообщает AFP. Господин Рубио находится под санкциями КНР, поэтому ему запрещен въезд в республику.

Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Evan Vucci / Reuters Госсекретарь США Марко Рубио

КНР вводила санкции против Марко Рубио дважды, когда он был сенатором США от штата Флорида. Первый раз — в июле 2020 года. Китайские власти обвинили господина Рубио во вмешательстве во внутренние дела страны. Поводом стали высказывания о нарушении прав жителей автономного района Синьцзян на северо-западе Китая. Дополнительные санкции были введены в августе того же года.

Чтобы Марко Рубио смог прилететь в КНР, китайские власти изменили один иероглиф в его фамилии. 12 мая китайская сторона подтвердила, что разрешит визит госсекретаря. «Санкции направлены против слов и действий господина Рубио в период его работы сенатором США»,— заявила пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй (цитата по CNA).

Марко Рубио прибыл в Китай в числе американских чиновников, сопровождающих президента США Дональда Трампа во время его первого визита в страну с 2017 года. С главой государства также прилетел глава Пентагона Пит Хегсет, торговый представитель США Джеймисон Грир и другие. Визит американского президента продлится с 13 по 15 мая. У него запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.