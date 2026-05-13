«Зенит» планирует приобрести у московского «Динамо» Константина Тюкавина

Петербургский футбольный клуб «Зенит» намерен купить нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина в летнее трансферное окно. По данным «Спорт-Экспресса», сине-бело-голубые прорабатывают два варианта сделки: обмен на Андрея Мостового с доплатой в 10 млн евро или прямой выкуп форварда за 20 млн евро.

В текущем сезоне 23-летний Тюкавин провел 30 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 6 результативных передач. Переговоры между клубами пока не начались, однако «Зенит» рассчитывает договориться до открытия трансферного окна.

Кирилл Конторщиков