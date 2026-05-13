Более тысячи жителей Ростовской области обратились больницы после куксов клещей

В Ростовской области по состоянию на 12 мая текущего года более 1 тыс. человек обратились за медицинской помощью после укусов клещей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, 43,6% обратившихся — дети до 14 лет. «Зарегистрирован случай заболевания крымской геморрагической лихорадкой в Мартыновском районе. Заражение произошло при раздавливании клещей не защищенными руками во время ухода за крупным рогатым скотом»,— отмечается в сообщении.

Уточняется, что от клещей обработано 4 тыс. га в Ростовской области.

Наталья Шинкарева