Бывший гендиректор «Европлана» пойдет под суд по делу о манипуляциях на бирже

Генпрокуратура утвердила обвинение бывшему генеральному директору ПАО «Лизинговая компания "Европлан"» и ООО «Европлан Сервис» Александру Михайлову. Его и директора по инвестициям ПАО «ЛК "Европлан"» Дмитрия Долгих обвиняют в манипулировании рынком. Дело направили для рассмотрения в Замоскворецкий районный суд Москвы, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Согласно фабуле дела, фигуранты в 2022 году совершили 10 операций по купле-продаже акций «Европлан Сервис». Следствие считает, что таким образом обвиняемые пытались избежать убытков из-за падения стоимости облигаций «Европлана». Ущерб в результате отклонения цены акций оценили более чем в 48 млн руб.

