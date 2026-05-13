Электроснабжение в Устиновском районе Ижевска восстановлено в полном объеме

В Устиновском районе Ижевска к 17:00 энергетики восстановят подачу электроэнергии потребителям, сообщили в администрации города. «Аварийное отключение произошло днем 13 мая. В данный момент идет переключение потребителей на альтернативные источники электроснабжения. Работают две аварийные бригады»,— говорится в сообщении.

UPD: электроснабжение потребителей в Устиновском районе Ижевска восстановлено в полном объеме.