ЮНЕСКО: в мире растет популярность высшего образования

Число студентов, обучающихся в вузах по всему миру, за последние два десятилетия увеличилось более чем вдвое, достигнув 269 млн в 2024 году. В 2000 году их было около 100 млн. Такие данные приводит ЮНЕСКО в своем докладе о тенденциях в сфере высшего образования,

Международная мобильность студентов за тот же период утроилась — почти 7,3 млн человек обучаются за рубежом, половина из них — в странах Европы и Северной Америки. В числе ведущих принимающих стран в исследовании названы США, Великобритания, Австралия, Германия, Канада, Франция и РФ. Россия, по данным ЮНЕСКО, принимает в основном студентов из Центральной Азии и других стран бывшего СССР.

Вместе с тем эксперты ЮНЕСКО отмечают, что «за впечатляющим ростом» скрываются и более противоречивые реалии, такие как, в частности, региональное неравенство.

В то время как в Западной Европе и Северной Америке уровень охвата высшим образованием лиц в возрасте 18–24 лет достигает примерно 80%, в Латинской Америке и странах Карибского бассейна он составляет 59%, в арабских государствах — 37%, в Южной и Западной Азии — 30%, и только 9% в странах Африки к югу от Сахары. Среднемировой показатель, основываясь на данных по 146 странам, составляет 43%.

Также в докладе отмечается, что женщины сейчас превосходят мужчин по численности во всей системе высшего образования, однако отстают по численности на уровне докторантуры.

