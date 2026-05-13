В Латвии запретят все автобусные перевозки в Россию и Белоруссию

Министерство транспорта Латвии готовит нормативные акты о полном запрете автобусных пассажирских перевозок и транзитных перевозок в Россию и Белоруссию. Об этом сообщило Delfi.

Издание отмечает, что в Латвии уже действует запрет на нерегулярные пассажирские перевозки автобусами через латвийско-белорусскую и латвийско-российскую границы. Этот запрет планируют распространить на регулярные автобусные рейсы. «Наличие регулярных рейсов в Беларусь и Россию наряду с другими возможностями поездок повышает для граждан Латвии риск столкнуться с ситуациями влияния и вербовки»,— объяснили в Министерстве транспорта.

Как пояснили в ведомстве, после утверждения поправок государственная Автотранспортная дирекция будет издавать индивидуальные акты, по которым будут аннулировать разрешения для конкретных перевозчиков. Возможные убытки для компаний пообещали компенсировать в соответствии с законодательством.