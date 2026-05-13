Экс-сотрудников челябинского МУП «Коммет» будут судить за мошенничество

СУ СКР по Челябинской области завершило расследование уголовного дела в отношении пяти местных жителей, в том числе бывших сотрудников муниципального унитарного предприятия «Коммет». Всех обвиняют в мошенничестве, директора МУПа — также в злоупотреблении полномочиями и получении взятки (ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 285, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По данным следствия, в 2023-2024 годах директор «Коммета» Сергей Кочнев, его заместитель, главный бухгалтер и индивидуальные предприниматели использовали схему хищения средств МУПа и мэрии в лице комитета по управлению имуществом. Подельники заключали фиктивные договоры подряда и контракты с подконтрольным бизнесменом на обслуживание электрических сетей. После они предоставляли акты выполненных работ, хотя на самом деле услуги не оказывались. С расчетных счетов предприятия предпринимателю оплачивались якобы выполненные обязательства, деньги обналичивали и распределяли между сообщниками. Таким образом соучастники похитили 2,2 млн руб.

Кроме того, следствие установило, что директор МУПа начислял своим подчиненным премии, часть которых работники ему возвращали. Ущерб от этих действий составил 245 тыс. руб. А в 2022-2025 годах Сергей Кочнев получил от представителя компании 468 тыс. руб. Взамен он заключил с ним договоры аренды нежилого помещения и содействовал своевременной оплате аренды.

Преступления выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение по уголовному делу. Наложен арест на имущество фигурантов, в том числе автомобили Geely Monjaro стоимостью 4,4 млн руб. и Toyota RAV4 стоимостью 3,4 млн руб. Уголовное дело направлено в Тракторозаводский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

В июле 2023 года Металлургический районный суд признал бывшего руководителя МУП «Коммет» Илью Зарипова виновным в получении взятки в особо крупном размере. Ему назначили наказание в виде семи лет лишения свободы условно.

