Татарстанца осудили за хищение 9 млн рублей у матери участника СВО

В Пензенской области суд назначил жителю Татарстана пять лет колонии строгого режима за мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой. Он похитил 9 млн руб. у матери участника СВО, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

По данным суда, в январе злоумышленники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, позвонили матери участника СВО. Женщину убедили, что с ее счетов якобы пытаются перевести деньги в пользу иностранного государства, и потребовали передать средства им.

Подсудимый под видом инкассатора приехал к потерпевшей и забрал у нее 2 млн руб. Еще 6,8 млн руб. она передала другому участнику схемы, а 248 тыс. руб. перевела на счета неизвестных.

Суд удовлетворил иск о возмещении ущерба. Уголовное дело в отношении других участников группы выделено в отдельное производство.

Анна Кайдалова