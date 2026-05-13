Муниципалы в Петербурге стали штрафовать за парковку в три раза чаще, чем годом ранее
В Санкт-Петербурге в три раза выросло число штрафов за незаконную парковку во дворах, выписанных сотрудниками местных администраций. Так, в сравнении с 2025 годом протоколы выросли в три раза (69 – 2025 год, 237 – 2026 год). Об этом сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
В этом году местные администрации получили в бюджет около 200 тыс. рублей за штрафы.
Отмечается, что рост нарушений произошел после семинаров для сотрудников МО. Муниципалам рассказали о выписывании штрафов за парковку на газоне, перед парадными, у мусорных площадок и на эксплуатационной маркировке.