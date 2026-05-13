Две женщины пострадали из-за прорыва теплотрассы в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону две женщины получили ожоги при прорыве теплотрассы, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону. По данным следствия, авария произошла 12 мая вблизи жилого дома на улице Чехова.

Сейчас подача теплоносителя на аварийном участке отключена, сообщили в СКР. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Устанавливаются обстоятельства аварии и ее причины, а также круг лиц, в чьи обязанности входило обеспечение безопасной эксплуатации теплосетей.