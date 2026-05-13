Суд ICC обновил правила подтверждения независимости арбитров

1 июня вступают в силу обновленные Арбитражные правила Международной торговой палаты (ICC). Полный текст документа пока не опубликован, однако ICC на своем сайте раскрыла часть изменений, касающихся обязанностей арбитров по раскрытию информации.

Действующие правила 2021 года предусматривали, что кандидат в арбитры обязан раскрыть секретариату палаты любые факты, которые могут поставить под сомнение его независимость в глазах сторон либо вызвать разумные сомнения в его беспристрастности. В обновленных правилах закрепляется, что сомнения в необходимости раскрытия подобных сведений должны разрешаться в пользу раскрытия. При этом сам факт предоставления арбитром информации еще не означает наличия конфликта интересов.

Обновленные правила также включают обязанность сторон при подаче заявления о начале арбитража представлять в секретариат палаты список лиц и организаций с обоснованием для оценки независимости арбитра. Это формализует раннее выявление «потенциально значимых обстоятельств» и, по оценке ICC, должно повысить эффективность процесса, а также снизить риск поздних возражений против арбитра. Но такие списки не заменяют обязанность арбитра самостоятельно раскрыть информацию о себе. Они включаются в материалы дела для оценки, после чего стороны могут запрашивать по ним разъяснения, а секретариат ICC — осуществлять надзор за процедурой до подтверждения или назначения арбитра.

