На Дону районного главврача заподозрили оформлении больничного за взятку

Главного врача районной больницы в Ростовской области заподозрили в получении взятки за оформление фиктивного больничного. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Факт получения взятки в размере 10 тыс. руб. от сотрудника железнодорожной станции задокументировали сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Сальского линейного отдела МВД России на транспорте.

«Незаконное вознаграждение предназначалось за оформление листка временной нетрудоспособности при отсутствии у пациента фактических медицинских показаний и заболеваний»,— уточнили в ведомстве.

По фиктивному больничному фигуранту были начислены и выплачены пособия по временной нетрудоспособности на сумму более 70 тыс. руб. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки».

