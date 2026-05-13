Архангельского предпринимателя осудили за хищение 28 млн рублей у медучреждений

В Архангельске суд вынес приговор предпринимателю Алексею Грибову по делу о хищении 28 млн рублей при исполнении контрактов с медицинскими учреждениями. Об этом сообщили в прокуратуре Архангельской области и Ненецкого автономного округа.

Следствие установило, что с 2016 по 2022 год обвиняемый был генеральным директором одной компании, а также бенефициаром и фактическим руководителем еще двух организаций, которые заключали контракты на оказание услуг для клиник.

По данным прокуратуры, в течение нескольких лет в питание пациентов не включалась предусмотренная контрактами белковая смесь, однако оплата за нее продолжала поступать в полном объеме.

Во время предварительного расследования предприниматель признал вину и возместил причиненный ущерб.

Суд приговорил Алексея Грибова к четырем годам лишения свободы условно и штрафу в размере 800 тысяч рублей.

Матвей Николаев