Швейцарцы заплатят 9,8 млн руб. за обеспечительные меры в споре о правах на софт

Арбитражный суд Москвы взыскал с Tiger Trade Capital AG (Швейцария) в пользу российского ООО «Ватага» 9,8 млн руб. Это компенсация убытков, которые возникли из-за обеспечительных мер по спору вокруг интеллектуальных прав на софт.

Конфликт начался с иска Tiger Trade к «Ватаге» о нарушении прав на программное обеспечение. По ходатайству швейцарской компании суд на время процесса в качестве обеспечительных мер запретил российской стороне использовать торговый терминал Vataga Easy Scalp Crypto — ограничение действовало с октября 2022 по март 2024 года. Tiger Trade проиграла спор и осталась должна российской организации 3,5 млн руб. судебных расходов, однако добровольно платить эту сумму не стала.

Из-за этого долга «Ватага» попросила арбитражный суд Москвы признать швейцарскую компанию банкротом. Тот согласился запустить процедуру локального конкурсного производства иностранной фирмы, признав «тесную связь» Tiger Trade с Россией. После этого «Ватага» в рамках банкротного дела подала новые иски о возмещении потерь от действия обеспечительных мер, из-за которых разработку продукта пришлось остановить. Российская организация включила в расчет убытков затраты на содержание IT-подразделения и упущенную выгоду от сорванных лицензионных сделок. Долг на 3,5 млн руб. судебных расходов к этому моменту должник уже погасил.

21 апреля 2026 года столичный арбитражный суд признал, что 17-месячный запрет сделал дальнейшие инвестиции в продукт экономически нецелесообразными, а остановка разработки была разумным способом снизить потери. Суд взыскал с Tiger Trade Capital около 9,8 млн руб.— 5,69 млн руб. реального ущерба и 4,14 млн руб. упущенной выгоды.

Однако «Ватага» не согласилась с присужденной ей суммой в части размера компенсации. Теперь российский кредитор намерен обжаловать решение в апелляции и добиваться увеличения размера возмещения, сообщил “Ъ” старший юрист «BFL | Арбитраж.ру» Антон Кравченко, представляющий интересы «Ватаги».

Ян Назаренко