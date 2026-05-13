На лето в Нижнем Новгороде запустят ночные автобусы

В Нижнем Новгороде летом 2026 года будут работать ночные автобусные маршруты. Об этом сообщил заместитель министра транспорта Денис Рябинин.

Схема движения ночных автобусов по Нижнему Новгороду летом 2026 года

Фото: ЦРТС Нижегородской области Схема движения ночных автобусов по Нижнему Новгороду летом 2026 года

По его словам, эти автобусы будут курсировать с 22:00 до 02:00 или до 03:00 с 1 июня по 30 сентября по направлениям к популярным местам отдыха горожан и в центральной части города.

В частности, маршруты будут синхронизированы с прибытием поезда «Москва – Нижний Новгород» и с окончанием культурных мероприятий в местах массового скопления отдыхающих.

«У этих маршрутов будет четкое расписание. За счет того, что по ночам нет пробок, это расписание будет выполняться. Изначально все маршруты сходятся в таких туристических точках, как площадь Минина и Пожарского, улица Рождественская и площадь Горького, откуда будут уходить во все спальные районы Нижнего Новгорода»,— рассказал Денис Рябинин.

Совершать остановки во время движения автобусы будут по требованию пассажиров.

