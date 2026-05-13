Двукратный олимпийский чемпион выдвигается в Госдуму в Самарской области

Двукратный олимпийский чемпион по боксу, уроженец Новокуйбышевска Самарской области Олег Саитов намерен выдвигаться кандидатом в депутаты Госдумы по спискам «Единой России» в Самарской области. Информация об этом появилась на платформе предварительного голосования «Единой России».

Олег Саитов (справа) на международного форуме «Россия-спортивная держава» в Самаре

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Олег Саитов (справа) на международного форуме «Россия-спортивная держава» в Самаре

Всего на праймериз по отбору кандидатов на выборы депутатов Госдумы по списку ЕР подали документы 16 кандидатов. Ранее наблюдатели предполагали, что Олег Саитов может быть выдвинут в Госдуму по одномандатному избирательному округу №159 (к этому округу относится и родной город спортсмена — Новокуйбышевск). По информации местных СМИ, еще до праймериз Олег Саитов утверждал, что его участие в выборах «согласовано».

Олег Саитов — трехкратный чемпион России (1996, 1997, 1999 годы), двукратный олимпийский чемпион (1996, 2000 годы), двукратный чемпион Европы (1998, 2004 годы), чемпион мира (1997 год). Он — первый российский боксер, ставший и чемпионом мира, и олимпийским чемпионом. 26 мая ему исполнится 52 года. Член партии «Единая Россия».

После того как чемпион завершил свою спортивную карьеру, в июне 2005 года губернатором Самарской области Константином Титовым Олег Саитов был назначен руководителем департамента физкультуры и спорта региона. В мае 2009 года после реорганизации облправительства он стал заместителем регионального министра спорта, туризма и молодежной политики. В мае 2012 года он был назначен и. о. министра спорта региона. В феврале 2013 года он неожиданно уволился с поста по собственному желанию и уехал на Сахалин, где ему была предложена должность министра спорта Сахалинской области. В интервью местным СМИ он тогда сказал, что «это шаг вперед, новая должность выше на порядок», «это некий вызов судьбы, когда есть возможность себя как-то реализовать». В должности министра спорта он проработал по февраль 2015 года, а в 2017 году был избран депутатом Сахалинской областной думы от партии «Единая Россия» (возглавил комитет по спорту, туризму и молодежной политике). В 2021 году добровольно сложил полномочия председателя комитета и вышел из других комитетов, сославшись на семейные обстоятельства.

В марте 2021 года Олег Саитов стал инициатором основания общероссийского общественного движения содействия патриотическому и спортивному воспитанию граждан «Здоровое Отечество» (Москва) и был его председателем до декабря 2022 года. Является директором и учредителем «Благотворительного фонда развития бокса двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова» (Южно-Сахалинск). С февраля 2016 года по ноябрь 2022 года был президентом Федерации бокса Сахалинской области. В настоящее время, как отмечено в карточке кандидата на платформе ПГ-2026, занимает должность советника по корпоративному направлению движения «Здоровое Отечество».

Андрей Васильев