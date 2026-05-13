Начальником Госжилинспекции Ростовской области назначена Юлия Брюховецкая

Заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Ростова-на-Дону Юлия Брюховецкая назначена руководителем Госжилинспекции Ростовской области. Об этом сообщает губернатор Юрий Слюсарь.

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Госпожа Брюховецкая имеет достаточный опыт работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Больше 10 лет работала в департаменте ЖКХ и энергетики Ростова-на-Дону, последние шесть лет — в должности заместителя директора.

Наталья Белоштейн

