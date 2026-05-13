В Удмуртии арестовали виновника ДТП, в котором погибла 15-летняя девушка

Завьяловский райсуд Удмуртии заключил под стражу 35-летнего водителя, бросившего место ДТП после гибели 15-летней пассажирки. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов республики. Ижевчанина обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (ст. 264 УК).

Сначала обвиняемый указал виновным другого человека, оказав давление на последнего. Напомним, что в автомобиле в момент ДТП находился 18-летний пассажир, он не пострадал. Однако 11 мая фигуранта задержали, и он признал вину в полном объеме.

Авария произошла 9 мая на подъезде к Ижевску на трассе М12 «Восток». Водитель Nissan Primera не справился с управлением, автомобиль вылетел в кювет и врезался в дерево. 15-летняя пассажирка разбилась насмерть. Уцелевший пассажир и водитель покинули место ДТП.