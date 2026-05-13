Жителей Челябинской области осудили за продажу вредоносных программ

Вступили в силу приговоры Калининского и Ленинского районных судов Челябинска в отношении двух местных жителей. Их признали виновными в распространении вредоносных компьютерных программ (ч. 1, 2 ст. 273 УК РФ), сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

УФСБ установило, что организатор и администратор разрабатывали компьютерные программы, позволяющие незаконно получить доступ к картам и аккаунтам платежных систем. Они продавали продукцию через Telegram-канал. Одно из программных обеспечений реализовали за 70 тыс. долларов США.

Задержали сообщников сотрудники УФСБ России по региону. Оба признали вину и содействовали следствию. С учетом этих обстоятельств администратора приговорили к ограничению свободы условно на три года, организатора — к лишению свободы условно на один год шесть месяцев с испытательным сроком на три года. Кроме того, со второго подельника в доход государства взыскали 10 млн руб.

Виталина Ярховска