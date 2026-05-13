В Оренбуржье в суд направлено дело о гибели бурильщика на производственном объекте

Сорочинская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении мастера по текущему и капитальному ремонту скважин нефтедобывающей организации. Он обвиняется по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщают прокуратура и СУ СКР по Оренбургской области.

По версии следствия, 23 августа прошлого года обвиняемый был ответственным за соблюдение правил безопасности на опасном производственном объекте. На территории скважины Сорочинско-Никольского месторождения он дал указание подчиненному работнику устранить поломки измерителя уровня технической жидкости.

Бурильщик капитального ремонта спустился в отсек технологической емкости, чтобы выполнить поручение. Он «не был обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты, предназначенными, в том числе, для органов дыхания». Работник получил острое ингаляционное отравление сероводородом, в результате чего скончался в медучреждении.

Межрайонной прокуратурой в интересах родных потерпевшего заявлен иск о возмещении морального вреда на сумму 1 млн руб.

Руфия Кутляева