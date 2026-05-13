Собственнику затонувшего в Севастополе плавкрана смягчили наказание

Арбитражный суд Севастополя смягчил наказание для АО «Центр судоремонта "Звездочка"», чей плавучий кран ПК-400 затонул в прошлом году во время испытательных работ. Вместо ранее назначенного штрафа предприятию вынесено предупреждение, сообщили «Ъ» в суде.

Строящийся плавкран ПК-400, собственником которого является предприятие «Центр судоремонта "Звездочка"», опрокинулся и затонул при проведении испытаний в октябре 2025 года в бухте Севастополя. Более 20 человек получили ранения, 3 — погибли. По данным Росприроднадзора, в акватории бухты образовалось нефтяное пятно площадью около 410 тыс. кв. м.

Позже стало известно, что плавкран не был введен в эксплуатацию. Главное следственное управление Следственного комитета России по Республике Крым и Севастополю возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности на морском транспорте.

В центре судоремонта «Звездочка» заявили, что до конца 2025 года специалисты должны разработать проект удаления затонувшего плавкрана, а работы по его подъему начать не позднее чем через три месяца со дня выхода распоряжения. Данная работа не была выполнена, и плавкран до сих пор находится на дне, «создавая угрозу безопасности мореплавания». За это в феврале 2026 года акционерное общество было оштрафовано на 300 тыс. руб. постановлением Крымского территориального отдела государственного морского надзора МТУ Ространснадзора по ЮФО. Владелец плавкрана оспорил данное решение в арбитражном суде, который смягчил административное наказание.

Александр Дремлюгин, Симферополь