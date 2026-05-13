Азов на два дня останется без водоснабжения

Из-за ремонта участка водовода по ул. Победы в Азове 14 мая с 8:00 до 17:00 и 19 мая с 8:00 до 17:00 будет остановлено водоснабжение в юго-восточной части города. Об этом сообщает министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

В эти дни будет остановлена подача воды в Юго-Восточной промышленной зоне, микрорайоне «Мичуринец-3», ГБПОУ РО «Азовский казачий кадетский аграрно-технологический техникум», на предприятиях и учреждениях по ул. Победы, а также в с. Пешково Азовского района.

Работы будет проводить МП «Азовводоканал».

Попавшим под отключение рекомендовано сделать необходимый запас воды.

Наталья Белоштейн