Убийца девятилетнего мальчика в Петербурге заявил о желании отправиться на СВО

Петр Жилкин, обвиняемый в убийстве девятилетнего Паши Т., в разговоре с 78.ru заявил, что хотел бы отправиться в зону специальной военной операции, чтобы «искупить вину». Свои действия он объяснил попыткой скрыть вымогательство со стороны ребенка. Однако следователи не подтверждают его версию: эксперты установили, что на момент утопления мальчик был ещё жив. Жилкин арестован, расследование продолжается.

Свои действия он объяснил попыткой скрыть вымогательство со стороны ребенка

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Уйти только на СВО и попытаться смыть свой грех, свою кровь. Хотя бы несколько наших жителей спасу»,— заявил Петр Жилкин.

Он также принес извинения родителям погибшего мальчика.

Кирилл Конторщиков