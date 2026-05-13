Убийца девятилетнего мальчика в Петербурге заявил о желании отправиться на СВО
Петр Жилкин, обвиняемый в убийстве девятилетнего Паши Т., в разговоре с 78.ru заявил, что хотел бы отправиться в зону специальной военной операции, чтобы «искупить вину». Свои действия он объяснил попыткой скрыть вымогательство со стороны ребенка. Однако следователи не подтверждают его версию: эксперты установили, что на момент утопления мальчик был ещё жив. Жилкин арестован, расследование продолжается.
Свои действия он объяснил попыткой скрыть вымогательство со стороны ребенка
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
«Уйти только на СВО и попытаться смыть свой грех, свою кровь. Хотя бы несколько наших жителей спасу»,— заявил Петр Жилкин.
Он также принес извинения родителям погибшего мальчика.