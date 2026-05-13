Погрузка на железной дороге в Татарстане выросла на 10,5%

В январе—апреле этого года погрузка на сети РЖД в Татарстане превысила 5,5 млн тонн. Это на 10,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

Наибольший объем пришелся на нефть и нефтепродукты — 4 млн тонн (+12,4%). Также в регионе погрузили 540,8 тыс. тонн химикатов и соды (+6%), 312,4 тыс. тонн химических и минеральных удобрений (-1,7%) и 235 тыс. тонн зерна, что на 71,6% больше, чем годом ранее.

Анна Кайдалова