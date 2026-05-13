Губернатор Беглов сообщил о 65-процентной готовности Южной широтной магистрали
Готовность Южной широтной магистрали в Санкт-Петербурге достигла 65%. Об этом губернатор Александр Беглов сообщил во время выступления в Законодательном собрании. По его словам, город совместно с Ленинградской областью активно развивает транспортный каркас агломерации.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
«Петербург сегодня высокими темпами строит транспортный каркас города совместно с Ленинградской областью. Южная широтная магистраль готова на 65%, идет строительство трех развязок, открыто движение по путепроводу у Петербургского шоссе, готовность Цимбалинского путепровода — 55%»,— подчеркнул господин Беглов.
Губернатор также рассказал о строительстве магистрали М-32, которая должна соединить Приморское шоссе с перспективной трассой М-49. Сейчас объект готов на 35%.
«В 2027 году планируем запустить движение по объектам»,— добавил глава города.