Госдума приняла закон об участии регионов в строительстве дорог «Автодора»

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, разрешающий субъектам Федерации заключать соглашения с «Автодором» для софинансирования строительства федеральных платных магистралей.

Сейчас такие соглашения заключаются только между регионом и Федеральным дорожным агентством (Росавтодором). Должен быть единый подход к финансированию, поясняли ранее в Минтрансе. В качестве примера ведомство приводило строительство платного обхода Тюмени: деньги на этот объект будут выделяться из федерального и региональных бюджетов. Поправка позволит в «ускоренном режиме» запускать дороги, которые нужны регионам. Трассы будут иметь статус федерального значения и обслуживаться госкомпанией «Автодор».

Поправки ранее поддержали власти Краснодарского края, Астраханской, Смоленской, Тульской областей и других регионов. По данным Минтранса, общая протяженность дорог в РФ — 1,58 млн км, из которых 1,015 млн км — это местные дороги. 502,4 тыс. км — региональные, 66,5 тыс. км — федеральные.

Иван Буранов