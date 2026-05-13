Министр оценил СЭГЗ

Министр экономического развития РФ Максим Решетников и глава Удмуртии Александр Бречалов с рабочей поездкой 6 мая побывали на СЭГЗ. Гостей с производственным процессом в цехе точной обработки деталей и в сборочных цехах ознакомил гендиректор предприятия Алексей Беляев. Он рассказал об участии завода в работе по импортозамещению европейских агрегатов трамвайной тележки для российских и белорусских трамваев, сообщает пресс-служба СЭГЗ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СЭГЗ Фото: СЭГЗ

Завод серийно выпускает тяжелый тяговый двигатель ДАТ-72, на предприятии был разработан и успешно прошел испытания отечественный рельсовый тормоз, заканчивается подготовка производства к серийному выпуску муфты, идет освоение редуктора. Сегодня доля рынка СЭГЗ в плане производства российских тяговых трамвайных двигателей составляет 60%, или более 1 тыс. ДАТ-72 в год.

Кроме того, Максим Решетников и Александр Бречалов познакомились с широким модельным рядом электротележек, которые выпускают на предприятии. СЭГЗ остается одним из немногих серийных производителей отечественного промышленного электротранспорта. Различные модификации электротележек, в том числе для атомной промышленности и ЖКХ, востребованы на отечественном рынке. Завод выпускает порядка 300 электротележек в год, сохраняя за собой 50%-ную долю рынка.

Гендиректор подчеркнул, что залогом стабильности СЭГЗ являются сильный, сплоченный, преданный предприятию коллектив и проактивная позиция акционеров, которые постоянно поддерживают инициативы по развитию завода. В частности, по решению мажоритарных акционеров ежегодно, которым принадлежит большинство акций предприятия, СЭГЗ ежегодно направляет большую часть прибыли на развитие. Благодаря этому предприятие продолжает приобретать новое многофункциональное оборудование, постоянно развивает свой производственный потенциал. Так, на прошедшем в апреле текущего года собрании акционеров было решено направить на развитие 558 млн руб., или 56,5% чистой прибыли за 2025 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СЭГЗ Фото: СЭГЗ

Кроме того, в январе 2022 года по инициативе председателя совета директоров СЭГЗ Виталия Шурыгина на предприятии был открыт собственный учебный центр, что позволило заводу успешно решать один из главных вопросов, который стоит сегодня перед промышленность — проблему кадрового голода.

СЭГЗ — многолетний участник проекта повышения производительности труда. С 2022 года производительность на одного работающего выросла на 94,2%, с 1,03 млн до 2 млн руб., а рост объемов основного производства увеличился на 84,4%, с 8 млн до 14,7 млн руб.

«Предприятия столкнулись с таким большим вызовом, ростом заказов, усложнением задач, и они с этим справляются очень достойно,— сказал господин Решетников.— Большая заслуга в этом директорского корпуса. Мы сегодня посетили много предприятий. Видим очень грамотный технический подход, инженерную мысль, видим управленческие высокие навыки, видим коллективы собранные. Сарапул, конечно, очень приятно этим удивил».