В Новосибирске на два года осудили хакера за взлом серверов

Кировский райсуд Новосибирска вынес приговор в отношении местного жителя по делу об использовании компьютерных программ, предназначенных для несанкционированного уничтожения средств защиты компьютерной информации (ч. 1 ст. 273 УК РФ). Подсудимому назначили два года ограничения свободы с возложением ограничений и обязанностей, сообщает облпрокуратура.

По версии следствия, фигурант дела нашел вредоносную компьютерную программу и установил ее на свой компьютер. После этого он получил логины и пароли от информационных ресурсов, функционирующих на атакованных IР-адресах.

Из предложенного программой списка злоумышленник выбирал цель компьютерной атаки, отправлял команду на исполнение с целью получения несанкционированного доступа к веб-сервису и серверу. Следствием установлено 15 эпизодов хакерских атак.

Александра Стрелкова