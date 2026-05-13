Нефтяной трафик через Панамский канал вырос на 70% из-за блокады Ормузского пролива

Объем перевозок сырой нефти и нефтепродуктов через Панамский канал в апреле вырос более чем на 70% по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом сообщает Nikkei Asia со ссылкой на данные исследовательской компании Kpler.

В апреле текущего года объем перевозок через Панамский канал составил в среднем 1,77 млн баррелей в сутки. Это на 74% больше, чем за аналогичный период 2025 года, и максимум с 2013 года. Больше всего выросли поставки в Японию — более чем в пять раз, до 260 тыс. баррелей в сутки.

Как отмечает Nikkei Asia, это произошло из-за проблем с транспортировкой через Ормузский пролив. Азиатские страны, пишет агентство, вынуждены обращаться к поставщикам нефти и нефтепродуктов в США, поскольку их малые и средние танкеры способны проходить через Панамский канал.

Елизавета Труфанова